ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ABD'ye davet etti. Bu kez Beyaz Saray da Trump'ın açıklamasını teyit eden bir açıklama yaparak, ziyaretin sonbaharda planlandığını açıkladı.

Helsinki zirvesi sonrası Trump ikinci görüşme için Putin'i ABD'ye davet etti.



Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından ziyaretle ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.



Sanders "Başkan, Elçi Bolton'dan Devlet Başkanı Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi. Ziyaretle ilgili görüşmeler başladı" diye yazdı.



Helsinki zirvesinden beri ABD'de vatan hainliği suçlamalarıyla karşılaşan Trump, Rusya lideriyle ikinci görüşme için can attığını belirtmişti.



Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile zirvenin büyük başarı olduğunu kaydetmişti. "Sadece halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medyası öyle bulmadı'' diye yazmıştı. ''Putin'le ikinci görüşmemizi dört gözle bekliyorum ki, ele aldığımız pek çok meseleden bazılarını hayata geçirebilelim'' diye devam etmişti.



ulusal.com.tr