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Trump'tan Putin'e taziye telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini iletti

Trump'tan Putin'e taziye telefonu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak, dün Moskova yakınlarında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trump ve Putin’in, telefon görüşmesinde Ortadoğu’daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Trump'ın, ayrıca, dün Moskova yakınlarında meydana gelen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Putin'e taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Putin, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova’da gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail krizinin çözümünü de ele aldıklarını söylemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trump #rusya #Putin #abd
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