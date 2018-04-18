Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında bir tweet paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında bir tweet paylaştı.



Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.



Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor:



"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."



Brunson, pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.