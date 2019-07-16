Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye 100'den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya'dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye 100'den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya'dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak" dedi ve "Türkiye konusu çok karmaşık, onlarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
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