Trump'tan son dakika Türkiye'ye 'yaptırım' açıklaması

Amerika'dan beklenen S-400 açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetimini suçladı, Türkiye'ye o dönem haksızlık yapıldığını söyledi. Trump, Pentagon'un Türkiye'ye F-35 satışını askıya almasının da adil olmadığını belirtti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu iddia etti.

Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye ile gerginleşen ilişkilerden Obama yönetimini sorumlu tuttu.



Amerikan Başkanı, Obama yönetiminin tavrı nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi almak zorunda bırakıldığını kaydetti. Amerika Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye F-35 satışının yasaklamasının ise adil olmadığını belirtti.



Trump "Bu çok karmaşık bir durum. Türkiye bir NATO üyesi. 100'den fazla F-35 için sipariş verdiler, daha fazlası için de plan yapıyorlardı." dedi.



Türkiye ile hala "iyi ilişkilere" sahip olduğunu kaydeden Trump, iki tarafında bu zorlu konumdan çıkabilmek için müzakerelere devam ettiğini söyledi.



Türkiye, 2009 yılında Amerikan yapımı Patriot füze savunma sistemlerini satın almak istemiş, anlaşma Obama yönetimi tarafından geçici olarak onaylanmıştı. Ancak Türkiye'nin bazı parçaları kendi üretme ve teknoloji transferi konusundaki taleplerinin kabul görmemesi üzerine anlaşma iptal edilmişti.



Amerika Savunma Bakanı Mark Esper ise Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi almasının yanlış bir karar olduğunu iddia etti. Öte yandan Esper, Türkiye'nin Amerika'nın "güçlü yeteneklere sahip bir NATO müttefiki" olduğunu vurguladı. Ancak son yıllarda iki ülkenin birbirinden uzaklaşmasının ümit kırıcı olduğunu ifade etti.



Savunma Bakan Vekili, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını ve bu kararını Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da aktardığını dile getirdi.



Trump'ın açıklama yapmaktan kaçındığı CAATSA yaptırımları konusu ise henüz netlik kazanmadı.



ulusal.com.tr