ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye için yeni bir mesaj geldi. Trump, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi

ABD Başkanı Trump'tan Suriye için yeni bir mesaj geldi.



Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. DEAŞ neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DEAŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"



Trump bir diğer mesajında ise, "Ben, Suriye ve diğer yerlerden çıkmak için çalışıyorum. Şimdi yalan haber yapan medya ve bazı başarısız generaller ben ve işe yarayan taktiklerim hakkında şikayet ediyorlar.



Trump eleştirilerine devam ederek, "Kabul edelim ki sonuç benim söylediğimden bile kat be kat daha iyi oldu. Ben hiç bitmeyen savaşa karşı mücadele ettim, hatırlatırım!" dedi.