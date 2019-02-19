Amerikan Başkanı Trump "Eğer Maduro'yu desteklerseniz her şeyi kaybedersiniz" diyerek Venezuela ordusunu tehdit etti. Trump, sosyalizmi de hedef aldı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Venezuela'yı hedef alan Trump'a "Nazi benzetmesi" yaptı. Maduro, Rusya'nın ülkeye göndereceği 300 tonluk yardımı da hatırlattı.

Venezuela ordusunu tehdit etti "Sosyalizm ölüyor" dedi.



ABD Başkanı Trump, Florida'da konuştu. Amerika'da yaşayan Venezuelalılara seslendi, darbe girişimine karşı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yanında yer alan orduyu hedef aldı.



Diğer Latin Amerika ülkelerini hedef gösteren Trump, sosyalizmin Venezuela'yı harabeye çevirdiğini öne sürdü.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ise Trump'a yanıt gecikmedi. Maduro, Trump'a başkent Caracas'tan seslendi.



Maduro, Venezuela Ordusunu tehdit eden Amerikan Başkanına tepki gösterdi.



Maduro, Trump'a Rusya'nın göndereceği 300 tonluk yardımı hatırlattı. Ayrıca Birleşmiş Milletler üzerinden detsek teklifinde bulunan ülkeler olduğunu da söyledi.





ulusal.com.tr