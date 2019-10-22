Trump'tan yeni açıklama

ABD askerleri, Suriye'den çekiliyor.

Suriye'den Irak'a geçen ABD zırhlılarının görüntüleri gelmeye başladı. Irak'ta çekilen görüntülerde 100 araçlık bir ABD konvoyunun Erbil'deki ABD üssüne doğru yol aldığı görülüyor.

Dün gece karanlıktan yararlanıp Kamışlı'yı terk eden ABD konvoyunun önü ise bölge halkı tarafından kesildi. Amerikan askeri araçları taşlandı.

Suriye'nin kuzeyinde kalan son Amerikan askerleri de valizlerini toparlayıp yola koyuldular.

Sana Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerde Suriye bayrağı altında Ayn El Arap, Tel Temin, Haseke istikametinde Irak'a giden zırhlılar görüldü.

Tel Temir'de ABD'nin terk ettiği üslere de Suriye Ordusu girdi.

Amerikalıların çekilme işlemleri tamamlanırken Suriye'deki ABD askerlerinin varlığıyla ilgili açıklamalar geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin doğusunda petrol için bir miktar asker bırakabileceklerini söyledi. Esper, Suriye'nin doğusunda, petrol sahalarında Amerikan askerlerinin kalmaya devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ta konuyla ilgili konuştu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suriye-İsrail sınırında asker bıraktıklarını açıkladı.

ABD Başkanı, "İsrail ve Ürdün, bizde Ürdün sınırında ve İsrail'e yakın bir yerde asker bırakmamızı istedi. Burada küçük bir grup askerimiz var ve petrolü koruyoruz" şeklinde konuştu. Trump, ABD askeri varlığının nedeni olarak petrol kuyularını gösterse de asıl nedenin İsrail'in güvenliği olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

ABD Başkanı, Güvenli Bölge'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Trump, "sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk'ün hayatını kaybettiğini" kaydetti. Durumu değerlendirirken iki tarafa da bakılması gerektiğini söyledi.

Trump, YPG/PKK'ya atıfta bulunarak "Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik. Kürtler güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

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