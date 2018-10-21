Orta Amerikalı binlerce mülteci, Guatemala’yı Meksika’ya bağlayan köprüde mahsur kaldı. ABD Başkanı Trump, Meksika'dan göçmen akınını durdurmasını istedi. "Açız" diyerek ülkeye giriş izni isteyen mülteciler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmen, Meksika’nın Guatemala sınırına dayandı.



Göçmenler Meksika ile Guatemala’yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplandılar.



3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi. Bazı göçmenler tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçince Meksika güvenlik güçleri müdahale etti. Bazı mülteciler “Açız” diye bağırdı. Bazıları ise “Şiddetten kaçarken yine şiddete yakalanıyoruz” diyerek isyan etti.



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto "Büyük bir göçmen grubunun düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını bazılarının yaraladığını” açıkladı. Nieto, Meksika’nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.



Ülkesinin güney sınırlarındaki göçlere dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump “Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım” demişti.



ulusal.com.tr