ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı.

Donald Trump John Bolton'ın istifasını istediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Trump, "John Bolton'ı dün gece artık Beyaz Saray'da hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığı konusunda bilgilendirdim" dedi.

Bolton'ın görevden alınmasının ardından Beyaz Saray'da terör örgütlerine yeni yaptırımların açıklandığı basın toplantısına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maliye Bakanı Steve Mnuchin katıldı.

Her iki bakan da toplantıda sık sık Trump ve Bolton arasında görüş ayrılığı yaşandığını vurguladı.

Pompeo'nun açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta Trump ve İran lideri Ruhani görüşmesiydi. ABD Dışişleri Bakanı, eylül sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısında Trump'ın, Ruhani ile hiçbir ön şart olmadan görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın John Bolton'ı görevden alması hakkında Washington'un İran'a uyguladığı maksimum baskı stratejisinin başarısız olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD basını ise Bolton'ın görevden alınmasının nedeni olarak özellikle Taliban görüşmelerinin üzerinde duruyor. Trump ile Bolton arasındaki tartışmanın Camp David'de Taliban liderlerini ağırlama planı yüzünden çıktığı iddia ediliyor.

Bolton ve Trump'ın Afganistan, İran ve Kuzey Kore dâhil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu.

Ayrıca John Bolton Suriye konusunda da saldırgan bir politikayı benimsiyordu. Suriye'deki kimyasal silah yalanlarının hararetle savunan Bolton, ABD'nin Suriye'dan asker çekmesine de ayak diretiyordu.

ABD'nin Suriye politakasını belirleyen iki önemli isim; ABD Savunma Bakanı James Mattis ve IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk da Aralık 2018'de Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından istifa etmişlerdi.

Donald Trump yeni ulusal güvenlik danışmanının kim olacağını gelecek hafta açıklayacağını belirtti. O zamana kadar ulusal güvenlik danışmanlığını vekâleten Charles Kupperman yürütecek.

John Bolton Trump'ın göreve geldiğinden bu yana üçüncü ulusal güvenlik danışmanı.

İlk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn çok kısa süre görevde kaldıktan sonra Rus yetkililerle temaslarının içeriği konusunda yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bir sonraki Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster da yine bazı başlıklarda görüş ayrılıklarının yaşanmasının ardından görevden alınmıştı.

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