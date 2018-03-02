Rusya Devlet Başkanı Putin'in füze açıklamaları Amerika ve Almanya'da tedirginlik yarattı. Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider Rusya'nın açıkladığı silah konusundaki endişelerini dile getirdi. Bu arada Pentagon'dan Putin'in açıklamalarına cevap geldi.

"Güney Kutbu'nu da vurabilir, Kuzey Kutbu'nu da"...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünyaya ilan ettiği Samrat füzeleri, Almanya ve Amerika'da tedirginlik yarattı.



Putin'in yeni silahlarını açıkladığı ve açıkça gözdağı verdiği konuşmasının ardından Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.



Alman Hükümet sözcüsü, iki liderin görüşmede Putin'in geliştirilen silahlarla ilgili açıklamalarından doğan endişelerini paylaştığını açıkladı.



Merkel ile Trump, Putin'in açıklamalarının silah kontrolü çabalarına negatif etkileri olacağı konusunda görüş birliğine vardı.



Öte yandan Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, Rusya'ya "Samrat" füzeleriyle ilgili yanıt geldi Pentagon sözcüsü "Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız" dedi.



Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında Sovyetler Birliği döneminden kalma 'Şeytan' isimli füzenin yerini alan Sarmat ile ilgili kısa bir video izletmiş, Sarmat'ın mevcut füze savunma sistemlerinin yanı sıra gelecekteki savunma sistemlerinin hiçbiri tarafından da durdurulamayacağını belirtmişti.







ulusal.com.tr