ABD Başkanı Donald Trump, 'İran yaptırımlarında petrol fiyatlarını arttırmamak için biraz yavaş gitmek istiyorum' açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta Paris'te muhtemelen görüşmeyeceğini, ancak ay sonunda Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini söyledi.

Trump, "İran yaptırımlarında petrol fiyatlarını arttırmamak için biraz yavaş gitmek istiyorum" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci aşaması bugün yürürlüğe girmişti.



Trump: Paris'te muhtemelen Putin ile görüşmeyeceğim

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



10-11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ateşkes Günü'ne katılacak olan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile burada muhtemelen görüşmeyeceğini ifade etti. Trump, Putin'e atfen, "Paris'te bir görüşmemizin olup olmayacağından emin değilim. Muhtemelen olmayacak." değerlendirmesini yaptı.



Trump, Putin ile Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesinde görüşeceğini açıkladı.



Trump ayrıca Nikki Haley'nin yıl sonunda ayrılacağı ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevi için önereceği adayı bu hafta sonuna doğru açıklayacağını da sözlerine ekledi.



Amerikan medyası, halen Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Heather Nauert'in, Trump'ın aday listesinin başındaki isim olduğunu iddia etmişti.





