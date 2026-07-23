Trump'a tokat gibi cevap! İran Hürmüz'ü Amerika'ya dar etti

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Ahvaz, Ramşir ve Sivik kentlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu operasyonların devamında, İran-Irak sınırında yer alan ve Erbayin ziyaretçilerinin geçiş güzergahı olan stratejik Şelemçe sınır kapısı da hedef alındı. Düzenlenen bu sınır saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarının ardından operasyonları karşılıksız bırakmayan İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bulunan üslerini yoğun ateş altına aldı. Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik gerçekleştirilen misillemede; THAAD (Taat), Patriot ve C-RAM (Sivrem) hava savunma sistemleri ile kritik askeri altyapılar tamamen imha edildi.

ASKERİ HEDEFLER VE TELEKOMÜNİKASYON KULELERİ ATEŞE VERİLDİ

Katar'da bulunan El-Udeyd üssü, Kuveyt'teki Ali Es Salim üssü ve Arifcan kampı doğrudan füzelerin ve İHA'ların hedefi oldu. Bu üslerde yer alan askeri teçhizat depoları, Patriot sistemleri, helikopter ve İHA hangarları ile Amerikan askerlerinin toplanma alanları ateşe verildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerini hedef aldığı iddialarına karşılık olarak bölgedeki bir Amerikan telekomünikasyon kulesini vurduğunu duyurdu.

TRUMP'IN KÖPRÜ TEHDİDİ SONRASI HÜRMÜZ'DE GEMİLERE MÜDAHALE

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hürmüz'de müdahale edilen her gemiye karşılık bir köprü vurulacak" şeklindeki tehdidine Tahran sahada doğrudan eylemle yanıt verdi. Trump'ın açıklamasından sadece saatler sonra İran güçleri, boğazda seyreden üç gemiye fiili müdahalede bulundu. Operasyon sırasında gemilerden birinde yangın çıkarken, diğer iki gemi hızla bölgeden uzaklaştı.

TAHRAN'DAN KESİN MESAJ: "YA HEP YA HİÇ"

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin ardından İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz." diyerek başladığı açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Boğazın durumunun savaş öncesi koşullara dönmeyeceğini defalarca söyledik. Eğer güvenliğimiz garanti edilmezse hiçbir altyapı güvende olmaz ve Hürmüz Boğazın'ın güvenliği Amerikan güçlerinin yokluğunda sağlanır. Bu savaşın denklemi tamamen açıktır. Ya hep ya hiç."

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise "Savunma doktrinimiz açıktır. Göze göz." ifadelerini kullandı. Bakan Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılara herhangi bir şekilde katılan veya destek veren tüm unsurların İran'ın meşru hedefi haline geleceğini bir kez daha yineledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki yeni yönetimin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına onay veren kararını sert bir dille kınadığını açıkladı.