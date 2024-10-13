Trump'a yönelik bir suikast girişimi daha

ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

Trump'a yönelik bir suikast girişimi daha
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Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik engelleme girişimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Trump'a bir suikast girişimi daha önlendi. California eyaletine bağlı Riverside County'deki Coachella Vadisi'nde düzenlenen miting sırasında, polisler bir şüpheliyi durdurdu. Riverside County Şerifi Chad Bianco, yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin miting alanı dışında silahlı ve sahte pasaport taşıyan bir kişiyi durdurmasıyla son anda engellendi. Muhtemelen yeni bir suikast girişimini önledik." dedi.

Polis yetkilileri, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta bir giriş kartıyla yakalandığını ve yanında dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını bildirdi.

TRUMP'A DAHA ÖNCEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimleri adayı olan Donald Trump'a bir silahlı saldırı girişimi daha düzenlenmişti. Olay, Pensilvanya'nın Butler kenti yakınlarında düzenlenen bir kampanya mitinginde meydana gelmiş, Trump’ın sağ kulağından yaralandığı görülmüştü.

Trump, bu saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak güçlü ve kararlı durarak kötülüğe boyun eğmememiz her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, düşünce ve duaları için herkese teşekkür ederek, böyle bir girişimin ancak Tanrı’nın müdahalesiyle engellenebileceğini belirtmişti.

"Korkmayacağız, aksine kötülüğe meydan okuyacak ve inancımızdaki kararlılığı sürdüreceğiz." diyen Trump, saldırıda yaralananlar için dua ettiğini ve hayatını kaybeden vatandaşın anısını kalbinde yaşatacağını söylemişti.

Trump, bu olaydan sonra katıldığı mitinglerde bir süre kulağı sarılı şekilde halka hitap etmişti. FBI, bu saldırının ardından Trump'a yönelik ikinci bir girişimin daha önlendiğini açıklamıştı.

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