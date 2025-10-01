Trump’ın Fed üyesi Lisa Cook’u kovma talebi Yüksek Mahkeme’de: Cook görevde kalacak mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimini görüşmeye karar verdi. Yüksek Mahkeme, Trump’ın Cook’u görevden alması için başvurmuş olduğu davayı ocak ayında ele alacak. Mahkeme, bu süreç boyunca Cook’un görevde kalmasına karar verdi.

Trump, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını bildirmişti. Trump, ilgili yasaya dayanarak, bir Fed yönetim kurulu üyesinin "haklı neden" ile görevden alınabileceğini belirtmişti. Başkan, Cook'un bu gerekçeyle görevden alınmasının uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Cook, bu karara itiraz ederek dava açmış ve görevden alınmasının engellenmesi için hukuki yollara başvurmuştu.

COOK’UN SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarını yeterli bir gerekçe olarak görmeyerek, Cook'un görevden alınmasını geçici olarak engellemişti. Bu karar, Trump yönetimi tarafından temyiz mahkemesine taşınmıştı. Temyiz mahkemesi de alt mahkeme kararını onaylayarak, Cook’un görevden alınmasının geçici olarak engellenmesine karar verdi.

Trump yönetimi ise, alt mahkeme kararının durdurulması ve Cook’un görevden alınması için davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı. Yüksek Mahkeme, davanın sürecine karar vererek, Cook’un görevden alınmasını ertelemiş ve bu durumu ocak ayında görüşeceğini duyurmuştu.

Lisa Cook’un görevde kalmaya devam etmesi, ABD ekonomisi ve Federal Rezerv’in politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cook’un görevden alınması, özellikle Trump yönetimi tarafından ısrarla savunulmuş ve mahkemeye taşınan bir mesele haline gelmişti. Ancak, mahkemenin kararının ardından Cook, dava sonuçlanana kadar görevine devam edecek.