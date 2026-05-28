Trump'ın ''havaya uçuracağım'' tehdidine İran'dan tepki: ''Maskat'la dayanışma içindeyiz''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü gerekçesiyle Umman'ı hedef alan sert açıklamalarına İran'dan kınama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı bir açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman’a yönelik askeri tehditlerine sert tepki gösterdi. Bekayi, Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol meselesi üzerinden Umman’ı "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesini kınadı.

Sözcü Bekayi, bağımsız bir Birleşmiş Milletler üyesi devlete karşı sarf edilen "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Açıklamasında Umman’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolüne dikkat çeken Bekayi, ülkenin uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlattı. ABD'nin bu ülkeye yönelik tehditlerini "uluslararası ilişkilerde kanunsuzluğun ve zorbalığın normalleşmesinin bir başka tehlikeli işareti" olarak nitelendiren Sözcü, İran'ın bu süreçte "dost ve kardeş ülke Umman'la dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Bölgedeki son diplomatik krizin fitili, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalarla ateşlenmişti. Müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket ettiği gerekçesiyle Umman'ı "havaya uçurmakla" tehdit etmişti.

