Trump’ın ‘Hürmüz’ planı çöktü: NATO ortaklarından ret!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı’nı NATO desteğiyle askeri güç kullanarak açma çağrısı Avrupa’da karşılık bulmadı.

Toygu Ökçün
Washington yönetiminin Batı Asya’daki işgalci ve saldırgan politikalarını NATO şemsiyesi altına yayma girişimi, ittifakın ağır topları tarafından engellendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, küresel enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı’nın askeri güçle açılmasına yönelik "NATO’ya destek" çağrısına Avrupa kanadından sert bir yanıt geldi.

DÖRT ÜLKEDEN ORTAK DURUŞ

İran’ın, enerji tesislerine yönelik tehditler ve saldırılar sonrası kapattığı Hürmüz Boğazı’ndaki krizi askeri yöntemlerle çözmek isteyen Trump’a; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Yunanistan destek vermeyeceklerini açıkladı. NATO üyesi bu dört ülke, Washington’ın müdahale talebinin bölgedeki kaosu derinleştireceği ve küresel bir çatışmanın fitilini ateşleyeceği uyarısında bulundu.

WASHINGTON’IN ‘ASKERİ KART’I ELİNDE KALDI

Trump’ın bölgedeki askeri varlığını müttefikleri üzerinden meşrulaştırma çabası, Avrupa başkentlerinin kendi ekonomik ve stratejik güvenliklerini ön plana almasıyla boşa çıktı. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik bir noktada yaşanacak bir askeri çatışmanın, petrol fiyatlarını ve küresel tedarik zincirini telafi edilemez bir noktaya getireceğinden endişe eden müttefikler, çözümün "askeri botlarla değil, diplomasiyle" olması gerektiğini vurguladı.

STRATEJİK YALNIZLIK

Bu karar, ABD’nin Orta Doğu politikalarında sadece bölge halkları nezdinde değil, kendi ittifak yapısı içerisinde de güven kaybettiğini bir kez daha tescilledi.

İran’ın "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa Amerikan şirketlerini vururuz" restinin ardından gelen bu ret cevabı, Trump yönetiminin "maksimum baskı" stratejisinin sahada tıkandığını gösterdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

