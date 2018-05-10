ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıklamasına tepkiler farklı oldu. Trump'ın kararı Avrupa'da destek görmedi. İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir bildiri yayınladı. Rusya, kararı "derin bir hayal kırıklığı" olarak" nitelendirirken Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail memnuniyet açıklamaları yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine Avrupa destek vermedi, Suudi Arabistan ve İsrail kararı olumlu karşıladı.İngiltere, Almanya, Fransa Trump’ın kararından üzüntü duyduklarını belirtti.İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekmesine ilişkin ortak bildiri yayımladı.Bildiride "Biz hep birlikte anlaşmaya bağlılığımızı vurguluyoruz. Bu anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor” ifadesi kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı da, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını “derin hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi.Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,kararın ardından, İran’a hitaben “Taahhütlerinize bağlı kalın, biz de kendi taahhütlerimize bağlı kalacağız. Hep birlikte, uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız” dedi.Buna karşılık ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump’ın anlaşmadan çekilerek kesinlikle doğru bir karar verdiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, İran nükleer anlaşmasını uzun dönemde yetersiz buldukları için anlaşmadan çekildiklerini ve çekilme kararının bir yılı aşkın sürede tartışılarak alındığını söyledi.Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Trump’ın, İran nükleer anlaşmasından ayrılmasını memnunlukla karşıladıklarını açıkladılar. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Trump, doğru ve cesur bir karar aldı. Trump’ın kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.İran’la nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Trump, buna misilleme olarak nükleer programını başlatması ihtimaline karşı Tahran’ı tehdit etti. Trump, "İran’a nükleer programı yeniden başlatmamasını çok kuvvetle tavsiye ederim. Bunu yaparsa çok ciddi sonuçları olur. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak." dedi.