Trump'ın kafasındaki soru: İran neden teslim olmadı?

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News’e verdiği röportajda, Trump'ın İran’ın artan ABD baskısına rağmen neden geri adım atmadığını ve “teslim olmadığını” merak ettiğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump'ın kafasındaki soru: İran neden teslim olmadı?
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News’e açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın artan baskıya rağmen neden geri adım atmadığı konusunda ‘meraklı’ olduğunu aktardı.

Witkoff röportajda, bölgede konuşlandırılmış ABD deniz ve askeri gücüne rağmen Tahran'ın neden "teslim olmadığını" sorguladığını belirtti:

"Başkan bu sabah bana bunu sordu ve - 'hayal kırıklığına uğramış' kelimesini kullanmak istemiyorum... çünkü birçok alternatifi olduğunun farkında, ama... neden teslim olmadıklarını, 'teslim oldular' kelimesini kullanmak istemiyorum ama neden teslim olmadıklarını merak ediyor."

İranlı Bakan’dan Trump’a: Delilsiz konuşuyorİranlı Bakan’dan Trump’a: Delilsiz konuşuyorDünya
Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybettiKöpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı: 4 uzvunu birden kaybettiDünya
abd iran trump
Günün Manşetleri
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Suriye’de kritik görevlendirme
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Meteoroloji uyardı: 22 Şubat’ta kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor Meteoroloji uyardı: 22 Şubat’ta kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Balıkesir Sındırgı’da deprem Balıkesir Sındırgı’da deprem
Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı