Trump'ın kafasındaki soru: İran neden teslim olmadı?

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News’e açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın artan baskıya rağmen neden geri adım atmadığı konusunda ‘meraklı’ olduğunu aktardı.

Witkoff röportajda, bölgede konuşlandırılmış ABD deniz ve askeri gücüne rağmen Tahran'ın neden "teslim olmadığını" sorguladığını belirtti:

"Başkan bu sabah bana bunu sordu ve - 'hayal kırıklığına uğramış' kelimesini kullanmak istemiyorum... çünkü birçok alternatifi olduğunun farkında, ama... neden teslim olmadıklarını, 'teslim oldular' kelimesini kullanmak istemiyorum ama neden teslim olmadıklarını merak ediyor."