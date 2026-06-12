Trump'ın o iddiasına İran'dan sert yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la anlaştık, saldırıları iptal ettim" diyerek yaymaya çalıştığı büyük iddiaya, Tahran'dan yalanlama geldi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Trump'ın o iddiasına İran'dan sert yalanlama
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

ABD'NİN SÜREKLİ TUTUM DEĞİŞTİRMESİ SÜRECİ TIKADI

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çounun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.

"HUSUSLAR SPEKÜLASYONDAN İBARETTİR VE HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ BİR KONUDUR"

Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

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