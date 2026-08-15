Trump’ın uçak değişikliği ABD’de gündem oldu! İsrail istihbaratına güven sarsıldı

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, İsrail kaynaklı bir İran tehdidi istihbaratına dayanarak Ankara'da uçağını değiştirdi. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda doğrudan bir güvenlik ve istihbarat tartışması doğurdu. İstihbaratın kaynağına ve niteliğine yönelik şüpheler, medyada ve siyasi çevrelerde hızla karşılık buldu.

İSRAİL İSTİHBARATINA CIA'DEN VETO

Washington Post gazetesi, CIA'in söz konusu İsrail istihbaratına güvenmediğini yazdı. Demokrat Senatör Chris Van Hollen, yaşananların bir hayal ürünü olduğunu belirterek CIA ile benzer düşünceleri paylaştığını ifade etti.

İtirazlar yalnızca Van Hollen ile sınırlı kalmadı; Amerikan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent de İsrail şüphesine sahip isimler arasında yer alarak istihbaratın inandırıcılığını sorguladı.

MÜRETTEBAT İNTİHARIN EŞİĞİNDE Mİ?

İstihbarat krizinin yanı sıra Amerikan ordusundaki personel durumu da tartışmaların merkezine oturdu. Batı basını, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisinin bölgeye gönderileceğini iddia etti. Bu değişimin temel nedeni olarak, 250 gündür aralıksız denizde olan Abraham Lincoln mürettebatının intiharın eşiğine gelmesi gösteriliyor.

Amerikan Savaş Bakanı Pet Hexet, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek durumu yalanladı. Ancak bu açıklama, siyasi tepkilerin önüne geçemedi. Amerikalı Demokrat Senatör Chuck Schumer, Savaş Bakanı'nın tamamen yetersiz olduğunu savunarak görevden alınması için doğrudan çağrı yaptı. Schumer, "Hexet aday gösterildiğinde herkes onun tamamen yetersiz olduğunu biliyordu. Şimdi cesur denizcilerimiz bunun bedelini korkunç ve akıl almaz bir şekilde ödüyor. Hexet derhal görevden alınmalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Amerikan iç siyaseti ve İsrail ilişkilerinde yaşanan bu çatlakların yanı sıra Beyaz Saray'ın bir diğer büyük endişesini mühimmat kaynağı oluşturuyor. Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yürüttüğü savaşta MQ9 Riper İHA'larının neredeyse dörtte birini kaybettiğini aktarıyor.

Savaşın diğer cephesinde ise İran Devrim Muhafızları Ordusu, çatışmalar sırasında düşürdüğü ve ele geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e ait hava unsurlarını sergiledi. Sergiye dair kayıtlar, İran Devlet Televizyonunda yayınlandı. Görüntülerde başta MQ9'lar olmak üzere çeşitli tiplerde İHA'lar, dronlar, helikopterler ve savaş uçağı enkazları yer aldı.