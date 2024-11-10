Trump'ın yeni ekibinde o isimler olmayacak

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda şekillenen yeni yönetimime davet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Trump, her iki isimle geçmişte birlikte çalışmaktan keyif aldığını ve sağladıkları hizmetler için teşekkür ettiğini belirtti.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan ancak daha sonra desteğini açıklayan Nikki Haley, 2017-2018 yılları arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini üstlenmişti. Mike Pompeo ise Trump’ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak görev yapmış, ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.