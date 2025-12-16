Trump’tan BBC’ye montaj suçlaması: 10 milyar dolarlık dava açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılındaki Kongre baskını olaylarına dair yaptığı konuşmaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği gerekçesiyle İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi hedef aldı.

Trump'ın hukuk ekibi, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sundukları dava dilekçesinde, BBC'nin hazırladığı belgeselde eyalet yasalarının çiğnendiğini öne sürdü. Avukatlar, Başkan'ın sözlerinin kesilip farklı yerlerden birleştirilerek "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir portre çizildiğini savundu.

BARIŞ ÇAĞRISI MAKASLANDI, "SAVAŞIN" EMRİ ÖNE ÇIKARILDI

Mahkemeye sunulan belgelerde, BBC'nin kurgu masasındaki tercihleri detaylandırıldı. İddiaya göre yayıncı kuruluş, Trump'ın Kongre baskını öncesindeki hitabından sadece "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" şeklindeki ifadelerini cımbızlayarak ön plana çıkardı. Buna karşın, Trump'ın aynı konuşma içerisinde destekçilerine yönelik "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümlerin yayından tamamen çıkarıldığı belirtildi. Dilekçede, bu kurgunun izleyicide yanlış bir algı oluşturmak amacıyla bilinçli yapıldığı tezi işlendi.

Trump cephesinin BBC'den talep ettiği tazminatın dökümü de belli oldu. ABD Başkanı, iftira suçlaması kapsamında 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlal edildiği gerekçesiyle de ayrıca 5 milyar dolar talep etti. Böylece İngiliz yayıncısına karşı açılan davanın toplam bedeli 10 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

OVAL OFİS'TEN SERT ÇIKIŞ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Trump, dün Oval Ofis'te basın mensuplarına demeç verdi. BBC'nin yaptığı kurguyu sert bir dille eleştiren Trump, kanalın "ağzından çıkmayan sözleri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini" dile getirdi.

Davanın merkezinde yer alan yapım ise BBC News bünyesindeki Panorama programında 28 Ekim 2024 tarihinde ekranlara gelen "Trump: İkinci bir şans?" isimli belgesel. ABD Başkanlık seçimlerine sadece bir hafta kala yayınlanan bu yapımda, Trump'ın 2021 Kongre baskını öncesinde farklı zamanlarda yaptığı iki ayrı konuşma teknik müdahaleyle tek bir konuşma gibi sunulmuştu.

BBC'DE KOLTUKLAR DEVRİLDİ, ÖZÜR GELDİ AMA...

Skandalın patlak vermesi, BBC içinde hazırlanan 19 sayfalık bir raporla mümkün oldu. Yapılan incelemede, asıl konuşmadaki barışçıl protesto vurgularının atıldığı, bunun yerine iki farklı konuşmanın birleştirilerek Trump'ın kitlelere "Kongreye yürüyün ve savaşın" talimatı verdiği algısının yaratıldığı kesinleşti.

Montaj skandalının kurum içinde belgelenmesinin ardından BBC'de üst düzey istifalar yaşandı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kurum, Trump'ın konuşmasında yapılan montaj hatası nedeniyle resmi bir özür yayımlasa da Trump'ın talep ettiği rekor tazminatı ödemeyi kabul etmeyeceğini duyurdu.