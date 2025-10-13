Trump’tan Erdoğan’a övgü dolu sözler: “Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Gazze’deki ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla düzenlenen “Barış Zirvesi” başladı. Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi eş başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi çok sayıda dünya lideri yer aldı.

TRUMP’TAN ERDOĞAN’A SICAK KARŞILAMA

Zirve öncesinde protokol alanında yaşanan anlar gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken kalabalığa dönerek şu sözleri söyledi: “Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.”

Trump’ın bu sözleri dünya medyasında geniş yankı buldu. Erdoğan’a yönelik “çetin” ifadesi, liderin kararlılığına ve diplomatik duruşuna gönderme olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, zirveye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

DAVETİ ERDOĞAN ENGELLEDİ İDDİASI

İngiliz basını, zirveye damga vuran başka bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberlere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu son anda zirveye davet etmek istedi. Ancak bu planın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellendiği öne sürüldü.

İddialara göre Erdoğan, Netanyahu’nun davet edilmesi halinde “uçağını Şarm eş-Şeyh’e indirmeyeceğini” söyledi. Bunun üzerine davet iptal edilmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün Mısır’da düzenlenen bir konferansa davet edilmiştir. Başbakan daveti için Başkan Trump’a teşekkür etmiş, ancak programın (dini) tatil başlangıcına çok yakın bir tarihte yapılması nedeniyle katılamayacağını bildirmiştir.”

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şarm eş-Şeyh zirvesinin Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın resmi imza törenine ev sahipliği yapmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, zirvenin amacının “ABD Başkanı Donald Trump’ın vizyonuyla uyumlu şekilde barış ve bölgesel istikrarın yeni bir sayfasını açmak” olduğu belirtildi. Zirveye Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Ligi temsilcileri de katıldı.

GUTERRES: “ATEŞKESİN DEVAMI İÇİN BU İVMEDEN YARARLANIN”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, şu ifadeleri kullandı: “Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Yaşadıkları büyük acıların ardından özgürlüklerine kavuşmalarından ve yakında sevdikleriyle bir araya gelecek olmalarından derin bir rahatlama duyuyorum.”

Guterres ayrıca, tüm taraflara Gazze’deki kabusu sona erdirmek için ateşkes kapsamındaki taahhütlerine sadık kalmaları çağrısında bulundu.

“BARIŞA GİDEN YOL HALA UZUN”

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirvede yaptığı açıklamada Avrupa’nın sürece tam destek verdiğini söyledi: “Şimdi, tüm tarafların planın uygulanmasına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamalıyız. Avrupa Birliği, planın ilkelerini tamamen desteklemekte ve Gazze’nin yeniden inşası konularında katkı sağlamaya hazırdır. Barışa giden yol hala uzun. Ancak bugün uluslararası toplum, bunu gerçekleştirme taahhüdünde birleşmiş durumda.”

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Keir Starmer’ın zirvede Gazze için 20 milyon sterlinlik ek insani yardım taahhüdünde bulunacağını açıkladı. Bu yardımın özellikle su, sanitasyon ve hijyen programlarına odaklanacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirveye katılmadan önce yaptığı açıklamada, Fransa’nın ABD’nin arabuluculuk sürecine tam destek vereceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirve öncesinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın barış planını eleştirdi. Lavrov, “Trump’ın barış planının sadece Gazze Şeridi’ne odaklandığını not ettik. Filistin devletinin kurulması konusuna değiniyor ama bu sadece çok genel ifadelerle yapılmış. Bu yaklaşımların somutlaştırılması şarttır.” ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE REKOR KATILIM

Mısır devlet televizyonu, Şarm eş-Şeyh’teki zirvenin 88 uluslararası medya kuruluşu ve 230’dan fazla muhabir tarafından takip edildiğini açıkladı.