Trump’tan gündemi sarsan açıklama: “Nerede saklandığını biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump, İran hava sahasının kontrolünü tamamen sağladıklarını ileri sürdü. İran’ın hava savunma sistemlerine atıfta bulunan Trump, “İran’ın iyi gökyüzü takip sistemleri ve savunma ekipmanları vardı ama Amerikan üretimi şeylerle kıyas kabul etmez.” ifadelerini kullandı

“HAMANEY’İ ÖLDÜRMEYECEĞİZ, EN AZINDAN ŞİMDİLİK”

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan açıklamalarında Trump, doğrudan tehdit içeren ifadeler kullandı: “Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik.”

G7 ZİRVESİ’NDEN ERKEN AYRILDI

İsrail-İran arasında giderek tırmanan gerilim, ABD Başkanı Trump’ın Kanada’daki G7 Liderler Zirvesi’nden erken ayrılmasına yol açtı.

Trump, zirveyi terk ettikten sonra Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdi.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD yönetimi, artan İsrail-İran çatışması nedeniyle Ortadoğu’daki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, bölgeye F-35, F-22, F-16 uçaklarının konuşlandırıldığı belirtildi.

Ayrıca, halihazırda bölgede konuşlu olan uçakların görev sürelerinin uzatıldığı da bildirildi.