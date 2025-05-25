Trump’tan Harvard’a sert çıkış: “Yabancı öğrencilerin kim olduğunu bilmek istiyoruz”

ABD eski Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterilerine katılan yabancı öğrencilerin kimliklerinin açıklanmasını istedi. “Harvard arkadaş canlısı değil” diyerek üniversiteyi hedef alan Trump, federal fonların durdurulması gerektiğini savundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump’tan Harvard’a sert çıkış: “Yabancı öğrencilerin kim olduğunu bilmek istiyoruz”
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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha Harvard Üniversitesi’ni sert sözlerle eleştirdi. Trump, üniversitenin Filistin’e destek eylemleriyle gündeme gelen öğrencilerinin büyük bölümünün yabancı olduğunu öne sürerek, “Bu öğrencilerin kim olduğunu bilmek istiyoruz” dedi.

Harvard öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31’inin başka ülkelerden geldiğini söyleyen Trump, bu ülkelerin bir kısmının ABD’ye dostça yaklaşmadığını iddia etti. Ayrıca bu ülkelerin öğrencilerin eğitim masraflarını da karşılamadığını öne sürdü.

“HARVARD BİZE AÇIK DAVRANMIYOR”

Trump, ABD federal hükümetinin Harvard’a milyarlarca dolar sağladığını belirterek, bu durumda üniversitenin daha şeffaf davranması gerektiğini savundu. “Yabancı öğrencilerin isimlerini ve geldikleri ülkeleri öğrenmek istiyoruz. Bu makul bir talep” ifadelerini kullanan Trump, Harvard’ın bu konuda “açık sözlü” davranmadığını dile getirdi.

Harvard’ın 52 milyon dolarlık servetine rağmen federal fonları sürdürme talebinde bulunduğunu belirten Trump, bu fonların kesilmesi gerektiğini ifade etti.

FEDERAL FONLAR VE YARGI KRİZİ

Trump yönetiminin daha önce Harvard Üniversitesi’ne sağladığı 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme tutarının dondurulmasına karar verdiği biliniyor. Bu adım, üniversitelerin Filistin’e destek eylemlerine ve “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” politikalarına tepki olarak atılmıştı.

Söz konusu süreçte, Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla bir “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” oluşturulmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard’a gönderdiği mektupta üniversitenin uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak bu karara Harvard cephesinden itiraz geldi.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı’nın kararını geçici olarak durdurdu. Üniversite ise federal hükümetin fonları kesme girişimini hukuka aykırı bularak yargıya taşımış durumda.

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