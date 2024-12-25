Trump'tan idam cezaları açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturunca federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump'tan idam cezaları açıklaması
Yayınlanma:

Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi.

Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Trump, Biden'ın idam cezası alan 37 mahkumun cezalarını ömür boyu hapse çevirmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bunun kurbanların ailelerine de saygısızlık olduğunu savundu.

Trump, "Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, başkanlık koltuğuna oturunca federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasıyla, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirmişti.

Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." yorumunda bulunmuştu.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.

Kaçak alkol ve tütün operasyonu: Yüklü miktarda malzeme ele geçirildiKaçak alkol ve tütün operasyonu: Yüklü miktarda malzeme ele geçirildiGündem
donald trump abd idam
Günün Manşetleri
O vergilere artış geldi!
İşte o görüntüler
PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çok sayıda öğrenci ağır yaralı!
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
22 ilde yapılan operasyonlarda 182 gözaltı
Beşşar Esad'ın danışmanı Thierry Meyssan, Ulusal Kanal'a konuştu
2025 asgari ücreti belli oldu
"Asgari ücret, insanca yaşam hakkı tanımıyor"
Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler! İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi! Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
Meteoroloji’den Ankara için uyarı Meteoroloji’den Ankara için uyarı
Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı? Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?