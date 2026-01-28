Trump'tan İran'a savaş ilanı gibi tehdit: Zaman daralıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamaya imza attı. Devasa bir donanmanın bölgeye hareket ettiğini duyuran Trump, geçmişteki operasyonu hatırlatarak Tahran yönetimine anlaşma uyarısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump'tan İran'a savaş ilanı gibi tehdit: Zaman daralıyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla İran'a doğru büyük bir donanmanın hareket halinde olduğunu duyurdu. Trump, bölgeye giden askeri gücün kapasitesine dikkat çekerek Tahran yönetimini müzakere masasına çağırdı.

Trump, İran'a yönelen filonun Venezuela'ya gönderilenden çok daha kapsamlı olduğunu belirtti. Uçak gemisi detayına da yer veren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddet kullanarak hızla yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir"

"ZAMAN HIZLA DARALIYOR"

İran'ın nükleer silahlanma konusundaki tutumuna değinen ve adil bir anlaşma çağrısı yapan Trump, sürenin azaldığını vurguladı. Trump açıklamasında, "Umarız İran hızla masaya oturur ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde" dedi.

ABD Başkanı, mesajının son bölümünde daha önce gerçekleştirilen "Operation Midnight Hammer" (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) üzerinden Tahran'a net bir gözdağı verdi. Geçmişteki yıkımı hatırlatan Trump, sözlerini şu tehditle noktaladı: "İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran’a yönelik büyük yıkıma yol açan “Operation Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

Efsane ismin hayatı beyazperdeye taşınıyorEfsane ismin hayatı beyazperdeye taşınıyorKültür Sanat
Galatasaray'da orta saha harekatı! İşte masadaki 4 dev isim...Galatasaray'da orta saha harekatı! İşte masadaki 4 dev isim...Spor
donald trump iran
Günün Manşetleri
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon!
Restoranlarda o ücretler yasaklanıyor!
Kırmızı bültenle aranan 14 isim Türkiye'ye getirildi!
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu!
Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor? Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor?
A101'de yarın büyük gün! Koltuk ve halı yıkama makinesi raflarda A101'de yarın büyük gün! Koltuk ve halı yıkama makinesi raflarda
Trabzon sallandı, uzman isim uyardı Trabzon sallandı, uzman isim uyardı