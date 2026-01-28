Trump'tan İran'a savaş ilanı gibi tehdit: Zaman daralıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla İran'a doğru büyük bir donanmanın hareket halinde olduğunu duyurdu. Trump, bölgeye giden askeri gücün kapasitesine dikkat çekerek Tahran yönetimini müzakere masasına çağırdı.

Trump, İran'a yönelen filonun Venezuela'ya gönderilenden çok daha kapsamlı olduğunu belirtti. Uçak gemisi detayına da yer veren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddet kullanarak hızla yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir"

"ZAMAN HIZLA DARALIYOR"

İran'ın nükleer silahlanma konusundaki tutumuna değinen ve adil bir anlaşma çağrısı yapan Trump, sürenin azaldığını vurguladı. Trump açıklamasında, "Umarız İran hızla masaya oturur ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde" dedi.

ABD Başkanı, mesajının son bölümünde daha önce gerçekleştirilen "Operation Midnight Hammer" (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) üzerinden Tahran'a net bir gözdağı verdi. Geçmişteki yıkımı hatırlatan Trump, sözlerini şu tehditle noktaladı: "İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran’a yönelik büyük yıkıma yol açan “Operation Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici Operasyonu) gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."