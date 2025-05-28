Trump’tan olay yaratan teklif: Kanada, Amerika’nın 51. eyaleti mi oluyor?

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kanada ile yapılan dikkat çekici bir pazarlığı kamuoyuna duyurdu. Açıklamasına göre Kanada, ABD'nin üzerinde çalıştığı "Altın Kubbe" isimli yeni nesil savunma sistemine katılmak istiyor. Ancak Trump bu katılımın bir bedeli olduğunu vurguladı.

Trump, “Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını söyledim. Ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelirlerse maliyet sıfır dolar olacak” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN MALİYETİ 175 MİLYAR DOLAR

Trump, başlatmayı planladığı Altın Kubbe sisteminin, hem kara hem deniz hem de uzay tabanlı savunma teknolojilerini içereceğini duyurdu. Geliştirilecek sistemin uzaydan tehdit algılayan sensörlerle entegre çalışacağını ve yüksek teknolojili önleyici unsurları kapsayacağını söyleyen Trump, sistemin hayata geçirilmesi için yaklaşık 175 milyar dolarlık bir bütçe öngördüklerini açıkladı.

Üç yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanan sistemin, hem Amerika’yı hem de dahil olmak isteyen müttefik ülkeleri koruma altına alacağı öne sürüldü.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." demişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Mayıs'ta, Altın Kubbe savunma sistemine katılmak için ABD ile görüştüklerini belirtmiş ve "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.