Trump’tan şok karar: Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını ve askeri yardımları durdurma talimatı verdi. CIA Başkanı John Ratcliffe, bu kararın arkasındaki nedenleri ve geçici olduğunu belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump’tan şok karar: Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile olan istihbarat paylaşımını ve askeri yardımları durdurma kararı aldı. CIA Başkanı John Ratcliffe, Trump'ın bu talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, bu kararın Ukrayna'nın barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda ABD Başkanı'nda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Trump’ın aldığı bu karar, dünya çapında büyük bir etki yarattı. Ukrayna ile ilişkilerin gerilmesi, özellikle Rusya ile devam eden savaş göz önünde bulundurulduğunda kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusundaki belirsizliklere işaret ettiği vurgulandı.

Ratcliffe, kararın geçici olduğunu ve ABD'nin ilerleyen dönemde tekrar "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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