Trump’tan sürpriz açıklama: “İsrail ve İran arasında barış olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşına dair kamuoyuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında bir anlaşmanın gündemde olduğunu söyledi. Trump, “İran ve İsrail bir anlaşmaya varmalı. Yakında barış olacak” dedi. Söz konusu açıklama, taraflar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü bir dönemde gelmesi nedeniyle dünya gündeminde geniş yankı buldu.

Trump, "Şu anda çok sayıda görüşme ve telefon konuşması yapılıyor. Çok fazla şey yapıyorum ama hiç övgü almıyorum. Olsun, insanlar anlıyor. Orta Doğu'yu yine büyük yapalım!" ifadelerini kullandı.