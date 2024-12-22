Trump’tan sürpriz adaylar: Mark Burnett ve Tilman Fertitta’ya diplomatik görev

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, uluslararası diplomatik görevler için dikkat çeken adaylarını duyurdu. Trump, kariyerini anlatan "The Apprentice" programının yapımcısı Mark Burnett’i İngiltere Özel Temsilciliği’ne aday gösterdiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump’tan sürpriz adaylar: Mark Burnett ve Tilman Fertitta’ya diplomatik görev
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Burnett’in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasındaki başarılı kariyerine vurgu yaparak, “Burnett, uluslararası tanınırlığı ve diplomatik zekasıyla bu göreve büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Roma Büyükelçiliği İçin NBA Takımı Sahibi Aday Gösterildi
Trump, ABD’nin Roma Büyükelçiliği için ise NBA takımlarından Houston Rockets’ın sahibi ve iş insanı Tilman J. Fertitta’yı aday gösterdi. Fertitta’nın eğlence sektörü ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla birçok kişiye istihdam sağladığını belirten Trump, “Fertitta, girişimcilik yeteneğiyle bu göreve değer katacak” dedi.

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