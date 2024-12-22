Trump’tan sürpriz adaylar: Mark Burnett ve Tilman Fertitta’ya diplomatik görev

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Burnett’in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasındaki başarılı kariyerine vurgu yaparak, “Burnett, uluslararası tanınırlığı ve diplomatik zekasıyla bu göreve büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Roma Büyükelçiliği İçin NBA Takımı Sahibi Aday Gösterildi

Trump, ABD’nin Roma Büyükelçiliği için ise NBA takımlarından Houston Rockets’ın sahibi ve iş insanı Tilman J. Fertitta’yı aday gösterdi. Fertitta’nın eğlence sektörü ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla birçok kişiye istihdam sağladığını belirten Trump, “Fertitta, girişimcilik yeteneğiyle bu göreve değer katacak” dedi.