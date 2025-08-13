Trump’tan sürpriz liste! Dünyaca ünlü isimlere onur ödülü adaylığı

Başkent Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen törende konuşan Trump, Sylvester Stallone, şarkıcı Gloria Gaynor, country müzik sanatçısı George Strait, rock grubu Kiss ve oyuncu-şarkıcı Michael Crawford’u ödüllere aday gösterdiğini duyurdu. Trump, aynı zamanda ödül törenine ev sahipliği yapacağını söyledi.

“BAŞKAN OLACAĞIM, KENDİME ÖDÜL VERECEĞİM”

Ödül listesini açıklarken kendisinin de yıllarca bu ödülü almak istediğini ancak alamadığını mizahi bir dille aktaran Trump, “1978’den beri Kennedy Onur Ödülleri, sahne sanatları alanında en prestijli ödüllerden biri olmuştur. Ben de bir tane almak istedim ama hiç alamadım. Bu doğru. Aslında, beni arasalar kabul ederdim. Bekledim, bekledim ve sonra dedim ki boş ver gitsin. Başkan olacağım, kendime bir ödül vereceğim. Belki gelecek yıl ödülü alırım, Trump’ı onurlandırırız” dedi.

Kennedy Center’ın başkanlığını da üstlenen Trump, merkezin önceki Başkan Joe Biden döneminde “aşırı sol yönetimlerin elinde yanlış şekillerde kullanıldığını” öne sürdü ve kendi döneminde bu durumu düzelttiğini savundu.