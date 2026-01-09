Trump'tan Venezuela açıklaması: 'İkinci saldırıyı iptal ettim'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela ile ilişkilerin seyrine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Karakas yönetiminin attığı adımlar ve gelişen ticari iş birliği neticesinde askeri operasyon planlarının değiştirildiğini duyurdu.

Venezuela'nın siyasi tutukluları serbest bırakma kararını memnuniyetle karşılayan Trump, "Venezuela, 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından beklenen askeri müdahalenin rafa kalktığını belirten ABD Başkanı, "Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim; görünüşe göre buna ihtiyaç olmayacak" dedi.

GEMİLER GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ÇEKİLMEYECEK

Saldırı planının iptal edilmesine rağmen bölgedeki askeri varlığın korunacağının altını çizen Trump, tedbirin elden bırakılmayacağını vurguladı. Trump, "Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacaktır" şeklinde konuştu.

PETROL ALTYAPISI İÇİN DEV YATIRIM

İki ülke arasındaki ilişkilerin enerji ekseninde yeniden şekillendiğine dikkat çeken Donald Trump, ABD ve Venezuela'nın altyapı çalışmaları konusunda ortak hareket ettiğini belirtti. Trump, "ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışmaktadır" dedi.

Açıklamasında enerji sektörüne yönelik devasa bir yatırımın da müjdesini veren Trump, büyük petrol şirketleriyle (BIG OIL) Beyaz Saray'da bir araya geleceğini açıkladı. Trump sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacaktır; bugün Beyaz Saray’da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"