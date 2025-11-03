Trump'tan Venezuela açıklaması: "Maduro'nun günleri sayılı"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programına katılarak soruları yanıtladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

Trump'a, ABD'nin Venezuela ile bir savaşa girip girmeyeceği soruldu. Bu soruya karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.

Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro'nun gitmesi mi" olduğu yönündeki soruyu geçiştirmeyi tercih etti. Ancak "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki bir başka soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." yanıtını verdi.

Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin de Trump, net bir cevap vermekten kaçınarak, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.

"HAMAS'I SİLAHSIZLANDIRMAK İSTESEM BUNU HEMEN YAPARIM"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" yönündeki soruyu da yanıtladı. Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalara da değinen Trump, ona "iyi davranılmadığını" iddia etti ve "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, ayrıca Netanyahu ile birlikte İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını belirterek, Tahran yönetiminin artık "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.

"BİZ DENEMEYEN TEK ÜLKEYİZ VE BEN BU OLMAK İSTEMİYORUM"

Nükleer silah denemesi yapan tek ülkenin Kuzey Kore olmadığı değerlendirmesini yapan Trump, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bazı ülkelerin de bu tür denemeler yaptığını öne sürdü. Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin "her zaman bilinmediğini" kaydetti. ABD Başkanı, "Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum." dedi. ABD'nin "diğer ülkelerden çok daha fazla" nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini, ancak nasıl çalıştıklarını görmek için bu silahların test edilmeleri gerektiğini savundu.

Çin'in Tayvan'a yönelik askeri bir girişimde bulunması halinde ABD'nin adayı savunup savunmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, böyle bir durumun yaşanmayacağı değerlendirmesini yaptı. Trump, Çinli yetkililerin kendisi görevdeyken Tayvan'a karşı askeri bir adım atmanın "sonuçlarını bildiğini" söyledi. Trump, "Eğer olursa ne olacağını göreceksiniz, O (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) cevabın ne olduğunu gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.