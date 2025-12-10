Trump'tan Venezuela'ya saldırı planı! Önce ekonomik ambargo sonra askeri tehdit

Venezuela'ya askeri tehditlerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, doları da uluslararası yaptırımlar için bir silah olarak kullanıyor. Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo artan ABD tehdidi altında Venezuela’ya uygulanan yaptırımlara dikkat çekti. Castillo, yaptırım politikaları ve ekonomik kuşatmanın uluslararası hukuk açısından yasadışı olduğunu söyledi.

"Birleşmiş Milletler, on yıllardır yaptırım politikaları, ekonomik kuşatma, baskı, boğma ve ekonomik zorlama politikalarını yasadışı önlemler olarak tanımlamaktadır. Bunlar uluslararası hukuk açısından yasadışıdır."

Castillo, Rusya'nın Avrupa'da olduğu gibi, Venezuela'nın da yedi yıldır uluslararası finans sisteminde dondurulmuş çok önemli fonları olduğuna dikkat çekti.

"Bugün 31 ülke tek taraflı zorlayıcı önlemlerin altındadır. 300 milyar dolardan fazla parası tehdit altındaki Rusya Federasyonu ve yedi yıldır uluslararası finans sisteminde dondurulmuş yaklaşık 30 milyar doları olan Venezuela duruma örnektir."

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Castillo, ekonomik saldırganlığın askeri tehditlere doğru genişletildiğini söyledi. Castillo dünya halklarına büyük zarar veren ekonomik yaptırımlara karşı, mücadele edeceklerini söyledi.