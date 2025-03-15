Trump’tan Yemen'e “Büyük saldırı” emri: "Cehennem yağacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere karşı sert bir askeri operasyon başlatılması için emir verdiğini duyurdu.

Trump, Husilerin Kızıldeniz’de ABD gemilerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Bugün ABD ordusuna, Yemen’deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANACAĞIZ"

Husilerin bölgedeki deniz ticaretini tehdit ettiğini savunan Trump, ABD'nin saldırılara karşı müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. "Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." diyen Trump, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Trump, Husilere doğrudan sert bir uyarıda bulunarak, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." ifadelerini kullandı.

İRAN'A GÖZDAĞI: "ABD'Yİ TEHDİT ETMEYİN"

Açıklamalarında İran'ı da hedef alan Trump, Tahran yönetimine Husilere verdiği desteği derhal kesme çağrısında bulundu.

Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." diyerek İran’a açık bir uyarı gönderdi.