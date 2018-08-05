ABD’li Büyükelçi William Roback, Trump tarafından Suriye dosyasını teslim almakla görevlendirildiğini ve Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgede bulunan kentlere ziyaretler yapacağını söyledi. Fırat'ın doğusunda PKK/YPG işgali altında geniş bir bölge bulunuyor.

ABD’li Büyükelçi William Roback, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rakka iline bağlı Tabka beldesini ziyaret etti. Roback, PKK/YPG'nin Tabka'daki örgütlenmesinden Yasama Meclisi Başkanı Hamid el-Farac, İdare Meclisi İcra Komitesi Başkanı Hind el-Ali ve meclis üyeleriyle 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Şarku’l Avsat’ta yer alan habere göre Roback, toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkesinin Suriye dosyasını teslim almakla görevlendirildiğini ve bu amaçla ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin de desteğiyle, Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgede bulunan kentlere ziyaretler yapacağını söyledi. Büyükelçi, Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği ziyaretlerde, bölgenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, altyapının iyileştirilmesi ve bölge halkına sağlanacak yardımlarla ilgileneceğini iddia etti.



ABD SURİYE'DE KALACAK

Roback, ülkesinin Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler ve IŞİD'in yeniden faaliyet göstermesinden dolayı kaygılı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD kuvvetlerinin bölgede kalacağını söylediğini aktaran Roback, Trump’ın, Tabka başta olmak üzere Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerden askerlerini çekmeyi düşünmediğini kaydetti.



BARAJ İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Tabka barajının 2011 yılında saatte 880 bin megawatt elektrik ürettiğini ancak son zamanlarda Türkiye’nin nehir sularını kesmesi nedeniyle işleyemez hale geldiğini savunan Tabkalılar, Suriye Hükümeti ve Rus yetkililerin de, Tabka barajının onarımı karşılığında bazı şartlar ileri sürdüğünü ifade ederek, Roback’tan barajın onarımı için yardım istedi. Öte yandan Büyükelçi Roback, ziyareti sırasında Tabka’da bulunan hastaneye de uğradı.

ABD’li Büyükelçi William Roback, daha önce ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği’nin yanısıra, Tunus, Libya, Irak ve Gazze’de de diplomatik görevlerde bulunmuştu. Aydınlık