Endonezya'daki felaketler zincirinde ölü sayısı artıyor. Palu ve Donggala'daki deprem ve tsunamide can kaybı bin 648'e ulaştı. Travma yaşayan depremzedeler ise, yeni bir deprem ve tsunami korkusuyla evlerine dönmek istemiyor. İçme suyu ve gıda sıkıntısı nedeniyle halk felaket bölgesinden ayrılıyor.

Endonezyalı yetkililer 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 648 kişinin öldüğünü açıkladı.



Deprem ve tsunami felaketinde, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit edildi. Civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtiliyor. Palu ve Dongala'da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.



Palu'dan ise felaketin boyutlarını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetleri kıyılara vurmaya başladı. Bölgede görev yapan kurtarma ekipleri tsunamide denize çekilen cesetlerin sahile vurduğunu söylüyor.



Resmi makamlar, bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu ifade ediyor. Kayıpların çokluğu nedeniyle Palu'daki Petobo ve Balaroa bölgelerinde çalışmalara ağırlık veriliyor. Bu kentlerde 3 binden fazla evin yıkıldığı belirtiliyor.



Sulawesi adasının merkez kenti Palu'daki 6 Numaralı Lise'nin 37 öğrencisinden haber alamıyor. Sosyal Bilgiler öğretmeni Fadli Abdurraşid telefon ile ulaşmaya çalıştığı 40 kişilik sınıftaki öğrencilerinden sadece 3'üne ulaşabildiğini söylüyor.



Okullarının tepelik alanda olduğunu ve öğrencilerin farklı yerleşimlerden geldiğini aktaran Fadli,



sözleriyle yaşanılan kaosu aktarıyor.



Depremin etkili olduğu Palu, Donggala ve Sigi'de okullar kapalı tutulurken, resmi makamlar deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



ulusal.com.tr



