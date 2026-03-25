"Tüm şehit şoförler için!" İran'dan ABD ve İsrail üslerine füze yağmuru

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri harekat başlattıklarını açıkladı. "Gerçek Vaat 4" operasyonunun "Sekseninci Dalga"sı olarak duyurulan saldırıda, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından İsrail'in kuzey bölgelerinde bulunan stratejik noktalara ve askeri merkezlere ağır ve kesintisiz füze hücumu gerçekleştirildi.

SALDIRILAR ŞOFÖRLERE İTHAF EDİLDİ

Saldırıların "Ya Şedide'l-Kuva (Ey Gücü Çok Kuvvetli Olan)" koduyla yürütüldüğünü belirten Devrim Muhafızları Ordusu, bu harekatı şehit kamyon şoförü Muhammed Dalvend ile tüm kamyonculara ve şoförlere ithaf etti.

Açıklamada, askeri harekatın Lübnan Hizbullahı İslami Direnişi'nin gurur verici saldırılarını ve Güney Lübnan'ın mazlum halkını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği, hedeflerin bu motivasyonla yerle bir edildiği bildirildi.

Operasyonun 80. dalgasında öncelikli olarak İsrail ordusunun komuta kademesi vuruldu. Kuzey Filistin sınırlarında saldırı ve savunma kuvvetlerinin komuta ve kullanım görevini üstlenen Siyonist rejim ordusuna ait Safed şehrinin kuzeyindeki askeri komutanlığın doğrudan hedef alındığı açıklandı. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist güçlerin toplanma noktalarının ve Gazze kuşağının hiçbir tereddüt olmaksızın İran İslam Cumhuriyeti'nin ağır füze ve İHA saldırılarına hedef olacağı vurgulandı.

SADECE İSRAİL DEĞİL: ABD ÜSLERİNE FÜZE VE İHA YAĞMURU

İşgal altındaki toprakların kalbi olarak nitelendirilen Tel Aviv, Kiryat Şmona ve Bney Brak şehirlerindeki hedefler vuruldu. Eş zamanlı olarak, "Amerikan terör ordusunun üsleri" olarak tanımlanan Ali El-Salim, Arifcan, El-Azrak ve Şeyh İsa'daki askeri tesisler hedef alındı. Bu noktalara yönelik saldırılarda sıvı ve katı yakıtlı nokta vuruşlu sistemler ile imha İHA'larının (İnsansız Hava Araçları) kullanıldığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sahadaki saldırıların sürdüğünü belirtti.