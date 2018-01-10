Tunus Demokratik Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi: "Partimiz muhalefetteki Halk Hareketi, Cumhuriyetçi Parti ve Halkçı Cephe gibi oluşumlarla benzer şekilde, hayat pahalılığına karşı durum düzeltilene kadar halkın öfkesini ifade etmek üzere sokaklara inmesini destekleyecektir"

Tunus'ta muhalefet partilerinden Demokratik Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hamdi, hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilere desteğini açıklarken, "kamu ve devlet malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Parlamentoda 12 vekille temsil edilen partinin başkentteki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi, "Partimiz muhalefetteki Halk Hareketi, Cumhuriyetçi Parti ve Halkçı Cephe gibi oluşumlarla benzer şekilde, hayat pahalılığına karşı durum düzeltilene kadar halkın öfkesini ifade etmek üzere sokaklara inmesini destekleyecektir." dedi.



Devletin protestolarda kamu ve özel mülke zarar verenleri bulması gerektiğini belirten Hamdi, gösterilerde şiddet kullanımının "devletin temel tüketim maddelerindeki sübvansiyonu kaldırmak için bahanesi" olacağını savundu.

Hamdi, muhalefet partilerinin gösterilerle ilgili suçlanmasının sorunlara çözüm olmayacağına işaret ederek, "Gösterilerdeki yıkım hakkında, 'bunu üreten mihraklardan veya komplo teorilerinden' bahsedecek günlere dönemeyiz. Bizler tüm ihlalleri, yıkımı, kamu ve özel mülke zarar verilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yaşananların "iflasa doğru yol alan hükümetin suçu olduğunu" öne süren Hamdi, ülkedeki sosyal ve ekonomik durumun teşhis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tunus'ta ulusal uzlaşı koalisyonun en büyük partisi Nahda Hareketi, protestolara dair açıklamasında "bazı partilerin kışkırtıcı ve bölücü siyasi söylemini" kınamıştı.

Ülkede, sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami ise hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söylemişti. Hamami, protestolarda yaşanan bazı olumsuz olayların ise ulusal uzlaşı hükümetinin yol açtığı "kırgınlıklar ve acı" nedeniyle gerçekleştiğini savunmuştu.



200'den fazla kişi gözaltına alındı

Tunus polisi, dün gece ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Ülkenin farklı noktalarında yol kapatma, lastik yakma ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, protestolar sırasında kamu malına zarar veren ve yağma girişiminde bulunan 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.



Gösterilerde 1 kişi öldü

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde önceki gün güvenlik güçlerinin, hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekmişti.







