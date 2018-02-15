Öğretmenler, "emeklilik yaşının düşürülmesi, maaşların arttırılması ve müfredatta değişiklik" talebiyle bir gün iş bırakma eylemi yaptı

Tunus'ta lise öğretmenleri "emeklilik yaşının düşürülmesi, maaşların arttırılması ve müfredatta değişiklik" talebiyle ülke genelinde bir gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısı üzerine ülke genelindeki tüm lise öğretmenleri bir günlük greve gitti. Ülkenin en büyük sendikası olan "Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu"nun (UGTT) başkentteki merkezi önünde toplanan onlarca öğretmen gösteri düzenledi.

AA muhabirine konuşan Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Ravda bin İsa, hükümetin 2011 yılında öğretmenlere verdiği sözleri tutmadığı için ülke genelinde lise öğretmenlerinin bir günlük grev ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Öğretmenlerle 2011 yılında vardığı anlaşma kapsamında hükümetin eğitimi "ağır iş" şeklinde sınıflandırarak 60 yerine 55 yaşında emekli olma hakkı tanıma sözü verdiğini hatırlatan Bin İsa, erken emeklilik hakkının yanı sıra, okullardaki müfredatın yenilenmesi ve artan hayat pahalılığına karşın maaşların iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunduklarını ifade etti.



Tunus devriminin ekonomik hayal kırıklığı

"Arap Baharı" isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, ekonomik büyüme, yüksek istihdam ve refah artışı gibi beklentileri karşılamada ise yetersiz kaldı.

Tunus'ta 2018 yılı bütçe kanunundaki vergi artışı ve sübvansiyon kesintileri sonucunda ocak ayında enflasyon yüzde 6,9 ile 2011 yılı sonrasındaki rekor seviyesini gördü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kredi koşullarını karşılamak amacıyla, Tunus'un "kemer sıkma" tedbirlerini arttırdığı geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara ve ülke genelinde "hayat pahalılığı protestolarına" neden olmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları da yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 800'den fazla kişinin şiddet ve yağma olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.