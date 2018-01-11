banner965
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

Tunus'ta neler oluyor?

Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar başkent de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.Tunus İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus'ta neler oluyor?

Tunus'ta ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Gösteriler başkent Tunus'un yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine de dahil olmak üzere 20 kente yayıldı.

Bazı kentlerde protestocular yollara barikatlar kurdu. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yer yer yağma olayları yaşandı.

İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle protestolara desteğini açıklayan muhalefetteki halkçı cepheyi suçladı.

Tunus'ta hükümet cari açığı azaltmak için 2018 bütçe yasasıyla çok sayıda ekonomik tedbir almıştı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Tunus
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Putin: Drone saldırısının arkasındaki provokatörün kim olduğunu biliyoruz
Sonraki Haber
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler 2017 yılında ağır kayıplar verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.