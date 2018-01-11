Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar başkent de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.Tunus İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu.

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Tunus'ta ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.



Gösteriler başkent Tunus'un yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine de dahil olmak üzere 20 kente yayıldı.



Bazı kentlerde protestocular yollara barikatlar kurdu. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yer yer yağma olayları yaşandı.



İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.



Tunus Başbakanı Yusuf Şahid gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle protestolara desteğini açıklayan muhalefetteki halkçı cepheyi suçladı.



Tunus'ta hükümet cari açığı azaltmak için 2018 bütçe yasasıyla çok sayıda ekonomik tedbir almıştı.







ulusal.com.tr