Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan Ruhani ile görüştü

Tunus'ta teröristlerin işkence ettiği kişi öldü

Tunus'un Sidi Buzid vilayeti kırsalında bir kişi, üç teröristin kesici aletle yaptığı işkence sonucu hayatını kaybetti.

Tunus'ta teröristlerin işkence ettiği kişi öldü

 Tunus'un Sidi Buzid vilayeti kırsalında bir kişi, üç teröristin kesici aletle yaptığı işkence sonucu hayatını kaybetti.

Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç teröristin, güvenlik birimlerine istihbarat sağladığını öne sürdükleri 56 yaşındaki kişiye karnı ve göğsünden kesici aletle işkence ettiğini söyledi.

Kimliğiyle ilgili bilgi vermediği bu kişinin öldüğünü belirten Suleyti, terör bağlantılı olması nedeniyle soruşturmanın Ulusal Muhafızlık Terörle Mücadele Masası ile Terörle Mücadele Savcılığı tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Tunus'ta Kasım 2015'te Sidi Buzid vilayetine bağlı Magila Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın, "bilgi paylaştığı" iddiasıyla 16 yaşındaki çoban Mebruk Sultan'ı öldürmesine ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.

Söz konusu görüntüler ülkede infiale yol açmış, ordu bölgede operasyon başlatmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tunus #terörist #ölüm #işkence
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.