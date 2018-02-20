Tunus'un Sidi Buzid vilayeti kırsalında bir kişi, üç teröristin kesici aletle yaptığı işkence sonucu hayatını kaybetti.

Tunus'un Sidi Buzid vilayeti kırsalında bir kişi, üç teröristin kesici aletle yaptığı işkence sonucu hayatını kaybetti.



Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç teröristin, güvenlik birimlerine istihbarat sağladığını öne sürdükleri 56 yaşındaki kişiye karnı ve göğsünden kesici aletle işkence ettiğini söyledi.



Kimliğiyle ilgili bilgi vermediği bu kişinin öldüğünü belirten Suleyti, terör bağlantılı olması nedeniyle soruşturmanın Ulusal Muhafızlık Terörle Mücadele Masası ile Terörle Mücadele Savcılığı tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi.



Tunus'ta Kasım 2015'te Sidi Buzid vilayetine bağlı Magila Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın, "bilgi paylaştığı" iddiasıyla 16 yaşındaki çoban Mebruk Sultan'ı öldürmesine ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.



Söz konusu görüntüler ülkede infiale yol açmış, ordu bölgede operasyon başlatmıştı.