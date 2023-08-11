Turizmde Çin akını başlıyor! Seyahat engeli kaldırıldı

Çin seyahat engelini kaldırdı. Turizmde hareketli günler başlıyor..

Çin pandeminin ardından seyahat kısıtlamalarını gevşeterek Türkiye dahil birçok ülkeye yasağı kaldırdı. Turizm sektörü yıllardır hedef koyduğu “1 milyon Çinli turist” için kolları sıvadı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak.

Gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.

Çinlilerin başta kültür turları olmak üzere Türkiye turizmi için çok büyük potansiyeli bulunduğunu belirten uzmanlar 2024 yılında 500 bini aşkın Çinli turistin ziyaretini bekliyor.