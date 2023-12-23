Turizmde Yeni Kaynak Pazar: Çin

Ülkeler, Çinli turistleri ağırlayabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Çünkü gittikleri ülkeye en fazla gelir bırakan turistler, onlar.

Turizmciler, Çin’in, Türkiye'nin birinci kaynak pazarı olabileceği görüşünde.



Uzmanlar Çin’i, ‘dünya seyahat endüstrisinin yükselen pazarı’ olarak niteliyor. Çinli turistlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor. 2023’ün ilk 10 ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ziyaretçi sayısı 198 bini aştı.



Çin merkezli dünyanın en büyük çevrimiçi seyahat platformu Trip.com'un yöneticileri ile Antalya ve İstanbul’da tanışma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, ‘Çin Turizm Kaynak Pazarı’nın Geliştirilmesi’ için yapıldı.



Ulusal Kanal'a konuşan sektör temsilcileri, 1,5 milyar nüfuslu Çin’den, 10 milyonluk turist akışı sağlamanın erişilebilir bir hedef olduğunu vurguladı. Bu konuda Bakanlığa büyük görev düştüğünü söyleyen turizmciler, Çin pazarına yapılacak tanıtım ataklarının Avrupa’ya yapılandan çok daha fazla getirisi olacağını söyledi.



Turizmcilere göre, nitelikli gezi anlayışlarıyla Çinliler, Türk turizmini de bu yönde etkileyecek. Yüksek sezon dışındaki ayları tercih ediyorlar. Turizmin 12 aya yayılması konusunda da etkili olacaklar.



Turizmciler, tanıtım atağına bir an önce başlamak istiyor. Çinlilerin alışkın olduğu ödeme sistemlerinin ülkemizde kullanılabilmesine yönelik çalışma yapılmasını istiyorlar.



