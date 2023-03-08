Türk basketbolcu Suriye'deki depremi anlattı

Suriye'deki bir basketbol takımında oynayan Türk basketbolcu Kemal Canbolat Suriye'deki depremi ve ardından yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı. Canbolat ayrıca İsrail'in Suriye'ye yaptığı hava saldırısına da değindi.

Depremin ardından yaşanan yıkımını anlatan Canbolat şunları söyledi:

- Özellike Halep'te ciddi yıkımlar var.Zaten deprem öncesi savaş sebebiyle çoğu bina sıkıntılı durumdaydı depremin de etkisiyle çoğu bina yıkıldı. Şam'a gelecek olursak Şam kuzeydeki şehirler kadar etkilenmedi depremden sadece hasarlı binalar yıkıldı.Halkın birçok anlamda eksiği var yardımlar geliyor ama yetersiz.Yaptırımlardan dolayı da devletin elinde yeterli ekipman yok o sebeple de birçok Suriye vatandaşı enkaz altından kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN ŞAM'A SALDIRISI

Kısa bir süre önce İsrail'in Şam'a yaptığı saldırıyı sorusuna ise Canbolat şöyle yanıt verdi: