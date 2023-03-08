Türk basketbolcu Suriye'deki depremi anlattı

Aktif olarak Suriye'de bir basketbol takımında oynayan Türk basketbolcu Kemal Canbolat Suriye'deki depremi ve ardından yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı.

Ali Erdem Köz Ali Erdem Köz
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Suriye'deki bir basketbol takımında oynayan Türk basketbolcu Kemal Canbolat Suriye'deki depremi ve ardından yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı. Canbolat ayrıca İsrail'in Suriye'ye yaptığı hava saldırısına da değindi.

Depremin ardından yaşanan yıkımını anlatan Canbolat şunları söyledi:

- Özellike Halep'te ciddi yıkımlar var.Zaten deprem öncesi savaş sebebiyle çoğu bina sıkıntılı durumdaydı depremin de etkisiyle çoğu bina yıkıldı. Şam'a gelecek olursak Şam kuzeydeki şehirler kadar etkilenmedi depremden sadece hasarlı binalar yıkıldı.Halkın birçok anlamda eksiği var yardımlar geliyor ama yetersiz.Yaptırımlardan dolayı da devletin elinde yeterli ekipman yok o sebeple de birçok Suriye vatandaşı enkaz altından kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

 İSRAİL'İN ŞAM'A SALDIRISI

Kısa bir süre önce İsrail'in Şam'a yaptığı saldırıyı sorusuna ise Canbolat şöyle yanıt verdi:

- İsrail'in saldırısına gelecek olursak çok büyük bir patlama oldu, gece oldu çok sayıda insan öldü.Benim bulunduğum yere yakındı büyük bir patlama sesiyle uyandım. Havan toplu roketler şehrin birkaç bölgesine düştü.Böyle haberler alıyorduk ama şehir merkezine hiç böyle saldırılar olmamıştı.Zaten deprem dolayısıyla insanlar moralsizken bu saldırının ardından halkın moralini çok daha kötü hale geldi.

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