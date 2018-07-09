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Türk dağcılar İran zirvelerinde
Türk dağcılar İran zirvelerinde
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Türk dağcılar İran zirvelerinde

Türk dağcılar, Batı Asya'nın en yüksek zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı. 5 bin 671 metre yüksekliğindeki Demavend Dağına gerçekleşen tırmanışın ardından Ulusal Kanal'a konuşan Türk sporcular, ülkenin dağcılık sporu için eşsiz fırsatlar barındırdığına dikkat çektiler.

Türk dağcılar İran zirvelerinde

İran'da bulunan Demavend Dağı ve Alem Dağının zirvelerinde bu kez Türk sporcular vardı. 

Türk dağcılar, 5 bin 671 metre yüksekliğindeki yarı aktif volkanik dağ olan Demavent  ve 4 bin 850  metre yüksekliğindeki Alem dağının zirvesinde Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

Yaklaşık bir hafta içerisinde tırmanışlarını tamamlayan Türk sporcular İran'ın dağcılık sporu için sunduğu olanaklara dikkat çektiler.

İran'ın dağcılık sporu için bir çekim merkezi olduğuna söyleyen  sporcular, , neden İran'I tercih ettiklerini sıraladılar.

HABER KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr






 

Etiketler; #dağcı #Türk dağcılar
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