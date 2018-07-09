Türk dağcılar, Batı Asya'nın en yüksek zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı. 5 bin 671 metre yüksekliğindeki Demavend Dağına gerçekleşen tırmanışın ardından Ulusal Kanal'a konuşan Türk sporcular, ülkenin dağcılık sporu için eşsiz fırsatlar barındırdığına dikkat çektiler.

İran'da bulunan Demavend Dağı ve Alem Dağının zirvelerinde bu kez Türk sporcular vardı.



Türk dağcılar, 5 bin 671 metre yüksekliğindeki yarı aktif volkanik dağ olan Demavent ve 4 bin 850 metre yüksekliğindeki Alem dağının zirvesinde Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.



Yaklaşık bir hafta içerisinde tırmanışlarını tamamlayan Türk sporcular İran'ın dağcılık sporu için sunduğu olanaklara dikkat çektiler.



İran'ın dağcılık sporu için bir çekim merkezi olduğuna söyleyen sporcular, , neden İran'I tercih ettiklerini sıraladılar.



HABER KAMERA: YAKUP ASLAN

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