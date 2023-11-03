Türk Devletlerine KKTC'ye Destek Çağrısı

Kazakistan’da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı’nın Liderler zirvesi öncesinde, teşkilata üye ükelerin Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplandı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, teşkilata, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni destekleme çağrısı yaptı. “Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.



Karabağ’daki son gelişmeleri de değerlendiren Fidan, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.



Bakan Fidan, Teşkilat üyesi ülkelerin ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Orta Koridor’un yatırım açısından daha cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.



Fidan, Başta Türkmen doğalgazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemine vurgu yaptı.





