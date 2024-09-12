Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: İşte yeni 34 harf

Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumunun öncülüğünde kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harfli Ortak Türk Alfabesi’nde uzlaştığını açıkladı.

9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve merkezi Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Türk Akademisi’nden açıklama geldi.

Uluslararası Türk Akademisi’nden yapılan açıklamada, toplantının amacının “Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmak” olduğu belirtildi.

1991 yılında Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin gözden geçirildiğinin belirtildiği açıklamada komisyonun ayrıntılı tartışmalar yürüttüğü ve alfabe projesinde geliştirilmesi gereken konularla ilgili gerekli tespitlerin yapıldığı ifade edildi.

‘ORTAK ALFABE ÇALIŞMALARI İŞBİRLİĞİNİ TEŞVİK EDİYOR’

Açıklamada, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

- Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Bu toplantının başarıyla sonuçlanması tarihî bir öneme sahiptir. Ortak Türk Alfabesi’nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır.

Türk Akademisinden yapılan açıklamada ilgili bütün kurumların Ortak Türk Alfabesinin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmaları yapması istendi.

ORTAK ALFABE ÇALIŞMALARI 1991 YILINDA BAŞLADI

Türkiye’nin öncülük ettiği ortak alfabe çalışmaları 1991 yılında başladı. 21-23 Mart 1993'te Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İş Birliği Kurultayı tarafından düzenlenen toplantıda 34 harfli ortak Türk Alfabesi kabul edildi. Yeni Türk Harflerine “Q”, “X”, “W”, “Ň”, “Ä” harflerinin eklenmesiyle oluşturulan Ortak Türkçe Alfabe’nin Türk cumhuriyetlerinde kullanılmasının kabul edilmesi süreci ise devam ediyor.

Azerbaycan 32 harfi kullanırken, Türkmenistan ve Özbekistan 1993 yılında Latin alfabesine geçti. 1994 yılında Karakalpakistan da Latin harflerine geçme kararı aldı. Kazakistan ise 2017 yılında Latin harflerine kademeli olarak geçme kararı aldı. Ancak bu ülkelerde Latin harflerinin kullanımında sapmalar meydana geldi. Ortak Alfabe tam olarak kullanılmadı.

28 Ocak 2021 yılında Türk bilim insanları “bir ses bir harf” projesini ortaya koydu.